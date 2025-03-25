США придется решить: Россия — противник или будущий партнер

Продолжит ли американское разведсообщество придерживаться своего давнего вывода о Владимире Путине: что его цель — сокрушить украинское правительство и «подорвать позиции США и Запада»? Или представит российского президента в выражениях самого Трампа и его главного переговорщика с Россией — как надежного будущего делового партнера, который хочет положить конец конфликту и наладить отношения с США?
В последние дни, согласно статье, эта дилемма стала еще острее. Стив Уиткофф, один из старейших друзей Трампа и его спецпосланник на Ближнем Востоке и в России, переключился на «риторику Путина».
Уиткофф описал идею европейского миротворчества как «сочетание позиции и позерства». Она, по его словам, родилась из «представления о том, что все мы должны быть как Уинстон Черчилль и не допустить, чтобы русские прошлись маршем по Европе». Но на его взгляд, все, чего добивается Россия на Украине, — это стабильности. Уиткофф также отметил, что Путин «был откровенен» с ним во время переговоров.
До инаугурации Трампа США и их союзники придерживались единого мнения о том, что они слишком долго беспечно относились к «истинным амбициям» России и что невнимательно слушали Путина, когда он в 2007 году вступил с мюнхенской речью, в которой впервые изложил свое видение на роль России в современном мире.
Теперь европейские лидеры открыто противоречат Трампу и отказываются от нормализации отношений с Россией. «Я не доверяю Путину», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе. Официальные лица нескольких стран НАТО с тревогой указали на некоторые заявления Уиткоффа, посчитав, что они в точности отражают тезисы российской стороны. А Александр Мережко, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в понедельник заявил, что Уиткофф вообще должен быть отстранен от занимаемой должности, поскольку «распространяет российскую пропаганду».
Что касается представителей американского разведсообщества, то пока нет никаких признаков того, что их взгляды на Путина и его цели изменились. Марк Уорнер, сенатор от Вирджинии и член Комитета по разведке в палате представителей, подчеркнул, что комментарии Уиткоффа и других представителей администрации Трампа «глубоко дезориентируют» американское разведсообщество.
Так что новому директору Национальной разведки Тулси Габбард и новому директору ЦРУ Джону Рэтклиффу во вторник надо попытаться не пересечь тонкую грань, описывая Россию как нынешнего противника и будущего партнера.