США придется решить: Россия — противник или будущий партнер

Уиткофф описал идею европейского миротворчества как «сочетание позиции и позерства». Она, по его словам, родилась из «представления о том, что все мы должны быть как Уинстон Черчилль и не допустить, чтобы русские прошлись маршем по Европе». Но на его взгляд, все, чего добивается Россия на Украине, — это стабильности. Уиткофф также отметил, что Путин «был откровенен» с ним во время переговоров.