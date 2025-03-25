Лукашенко назвал величайшую ответственность, которую взял на себя, вступая в должность президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии принесения военнослужащими клятвы белорусскому народу и президенту Беларуси 25 марта назвал величайшую ответственность на посту президента Беларуси, передает БелТА.
— Вступая в должность главы государства, я беру на себя величайшую ответственность верой и правдой служить белорусскому народу, героическому народу, — заявил глава государства.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что это огромная честь, обязанность, священный долг. Он заверил, что главными приоритетами в деятельности президента всегда были, остаются и останутся национальные интересы, безопасность Беларуси и людей.
Глава государства обратил внимание, что на протяжении всех этих лет вместе строилась и укреплялась Беларусь: буквально с нуля выстраивалась система обеспечения национальной безопасности, создавалась современная военная организация государства как надежный щит для мирного труда белорусского народа, непреодолимый барьер для любого агрессора.
— Белорусы — люди мирные, а Беларусь — страна миролюбивая. Мы — за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога, — напомнил президент Беларуси.
Кроме того, он добавил:
— Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости, в 2020 год.
По его словам, по прошествии совсем небольшого времени, страна сегодня осознает и понимает, что было бы, «если бы мы с вами здесь не выстояли». Лукашенко пояснил, что долг людей в погонах заключается в том, чтобы крепить оборону Беларуси, защищать родную землю от всяких посягательств.
— Время выбрало нас, и мы в ответе за это время. И перед современниками, и самое главное — перед потомками. Да здравствует трудолюбивый, мирный белорусский народ и его славные защитники Отечества! — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о пересмотре жилищной политики Беларуси ради доступного арендного жилья.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре».
Кроме того, глава государства объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города.