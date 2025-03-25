Лукашенко назвал величайшую ответственность, которую взял на себя, вступая в должность президента Беларуси

— Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости, в 2020 год.