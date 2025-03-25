Вольфович: «Орешник» в Беларуси — не для нападения

«Любое новое оружие важно и ответственно. Но самое важное: это оружие не для нападения — это оружие защиты, элемент стратегического сдерживания. Элемент, который должен внести свою лепту в то, чтобы остудить головы чумных политиков на Западе», — сказал он после церемонии принесения присяги белорусских военных вновь избранному президенту Александру Лукашенко.