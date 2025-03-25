Вольфович: «Орешник» в Беларуси — не для нападения

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории республики должно остудить головы чумных политиков на Западе, заявил корреспонденту Sputnik госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.
«Любое новое оружие важно и ответственно. Но самое важное: это оружие не для нападения — это оружие защиты, элемент стратегического сдерживания. Элемент, который должен внести свою лепту в то, чтобы остудить головы чумных политиков на Западе», — сказал он после церемонии принесения присяги белорусских военных вновь избранному президенту Александру Лукашенко.
Он особо подчеркнул, что мир и безопасность — самое дорогое, чем сегодня дорожит и гордится Беларусь. За этим стоит труд президента, правительства и всего белорусского народа.
Поэтому размещение российского ракетного комплекса на территории Беларуси будет сдерживающим фактором в развязывании какой-то агрессии, провокационных действий в отношении не только Беларуси, но и в целом Союзного государства (…) Поэтому это правильное, абсолютно правильное решение на те шаги, которые предпринимает сегодня Европа по отношению к нашему Союзному государству.
Планируется, что комплекс «Орешник» появится в Беларуси до конца 2025 года, об этом ранее договорились лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. Местом его дислокации, как заявлял белорусский президент, может стать территория ближе к Смоленску.
Вольфович сообщал, что на территории республики еще с советских времен сохранились площадки для размещения подобных тактических комплексов. Машины для «Орешника», которые производятся в Беларуси, будут переданы российской стороне для установки на них ракет. К слову, ранее в сети появилось видео обкатки предполагаемого шасси для новейшей ракетной системы.