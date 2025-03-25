Санду на встрече с делегацией ПА НАТО рассказала о приверженности Молдовы к миру

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Приверженность Республики Молдова региональной безопасности и миру подтвердила президент страны Майя Санду на встрече во вторник с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО, сообщили в пресс-службе главы государства.
Делегация находилась с рабочим визитом в Республике Молдова
Санду «подчеркнула важность диалога и международного сотрудничества для укрепления безопасности граждан, повышения обороноспособности и укрепления устойчивости общества».
«В ходе дискуссий также обсуждались темы, связанные с региональными вызовами и рисками, вызванными войной России против Украины. Президент Санду обратила внимание на внешнее вмешательство, направленное на дестабилизацию демократических процессов и подрыв внутренней стабильности Республики Молдова. В то же время глава государства подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира в Украине как важнейшего элемента безопасности и стабильности региона и всей Европы», — проинформировали в администрации президента.
В конце января правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО на 2025−2028 годы. При этом ранее действовавший документ был доработан и переименован. Теперь вместо «Индивидуального плана партнерства» (IPAP) будет действовать «Программа индивидуального партнерства» (ITPP), в рамках которой Молдова получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими рисками.
Республика Молдова по Конституции является нейтральным государством.