Санду на встрече с делегацией ПА НАТО рассказала о приверженности Молдовы к миру

«В ходе дискуссий также обсуждались темы, связанные с региональными вызовами и рисками, вызванными войной России против Украины. Президент Санду обратила внимание на внешнее вмешательство, направленное на дестабилизацию демократических процессов и подрыв внутренней стабильности Республики Молдова. В то же время глава государства подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира в Украине как важнейшего элемента безопасности и стабильности региона и всей Европы», — проинформировали в администрации президента.