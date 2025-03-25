Парламентские выборы в Молдавии назначат на осень

«Осенью у нас пройдут парламентские выборы», — отметил политик.
Мандат нынешнего парламента истекает 26 июля, и по закону в течение трех месяцев после этого должны быть проведены новые выборы. Точную дату предстоит определить парламенту не позднее чем за 70 дней до их проведения.
Молдавия является парламентской республикой, реальная власть здесь находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В 2022 году в стране начались массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Майи Санду и действующего правительства. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране были закрыты десятки СМИ, которые предоставляли слово оппозиции, а против лидеров крупнейших партий были заведены уголовные дела, ряд из них попали под санкции со стороны США.