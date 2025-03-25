Парламентские выборы в Молдавии назначат на осень

Молдавия является парламентской республикой, реальная власть здесь находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В 2022 году в стране начались массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Майи Санду и действующего правительства. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране были закрыты десятки СМИ, которые предоставляли слово оппозиции, а против лидеров крупнейших партий были заведены уголовные дела, ряд из них попали под санкции со стороны США.