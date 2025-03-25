Текслер предложил челябинскому омбудсмену поработать еще один срок

Прошедший год стал рекордным по количеству обращений граждан за последние пять лет — аппарат омбудсмена рассмотрел 4942 заявления. Существенный рост обращений связан в том числе с расширением консультационной помощи, объем которой увеличился на 58% благодаря как очным приемам в кабинете уполномоченного, так и выездным мероприятиям в муниципальных образованиях.