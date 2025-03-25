Текслер предложил челябинскому омбудсмену поработать еще один срок

В ходе беседы были обозначены как достигнутые результаты, так и перспективные направления дальнейшей деятельности.
Прошедший год стал рекордным по количеству обращений граждан за последние пять лет — аппарат омбудсмена рассмотрел 4942 заявления. Существенный рост обращений связан в том числе с расширением консультационной помощи, объем которой увеличился на 58% благодаря как очным приемам в кабинете уполномоченного, так и выездным мероприятиям в муниципальных образованиях.
Значительная часть работы была посвящена защите прав военнослужащих и членов их семей. В приоритете оставались вопросы установления местонахождения военных, организации медицинской помощи, выплаты денежного довольствия и социальных пособий. Параллельно отмечается увеличение на 26% обращений по социальным вопросам, особенно касающихся условий проживания, доступности медицинских услуг и жилищных проблем.
Особое внимание в докладе уделено ситуации в Областной специализированной психоневрологической больнице № 2, где благодаря совместной работе с министерством здравоохранения удалось добиться выделения финансирования для улучшения условий содержания пациентов, многие годы не имевших даже нормальных кроватей.
За пятилетний период деятельности Юлии Сударенко на посту уполномоченного было рассмотрено более 21 тысячи обращений, в каждом пятом случае выявлялись нарушения прав граждан, которые затем устранялись при содействии аппарата омбудсмена.
Накануне презентации доклада депутатам регионального Заксобрания состоялась рабочая встреча с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, в ходе которой обсуждались лучшие правозащитные практики и планы дальнейшего сотрудничества. Губернатор Алексей Текслер выдвинул кандидатуру Юлии Сударенко для продолжения работы на посту уполномоченного по правам человека в Челябинской области на новый пятилетний срок, инициатива получила поддержку на федеральном уровне.