Лавров рассказал о содержании переговоров России и США в Эр-Рияде

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», сказал министр. При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые будут выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона». В новых соглашениях не должно быть «двусмысленностей». Этот сигнал в США услышали от российских переговорщиков, добавил Лавров.