Лавров рассказал о содержании переговоров России и США в Эр-Рияде

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», сказал министр. При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые будут выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона». В новых соглашениях не должно быть «двусмысленностей». Этот сигнал в США услышали от российских переговорщиков, добавил Лавров.
Сейчас президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров.
Рассказывая о переговорах, их участник, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, говорил, что консультации продолжатся. По его словам, к ним будут подключены ООН, «отдельные страны» и «международное сообщество». Карасин заявил, что у него возникло впечатление «конструктивного диалога».
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде накануне и продолжились 12 часов. Сейчас Москва и Вашингтон анализируют их итоги, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавлял, что пока не планируется переговоров на высшем уровне, также не идет речь о встрече в трехстороннем формате с участием Украины.
После переговоров России и США прошли еще консультации США и Украины.