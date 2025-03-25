«Россия не может верить Киеву на слово»: Лавров — об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

14:40 На этом «Газета.Ru» завершает трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.
14:38 Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать позицию России, при этом настаивая на вступлении Украины в НАТО, заявил Лавров.
14:35 Меморандум РФ и ООН о необходимости устранить препоны с экспорта зерна и удобрений из РФ продолжает действовать до июля — Лавров.
14:28 Киевский режим давно бы потерпел поражение без поддержки стран Европы, в поставках оружия особенно лидируют Франция и Британия, заявил глава МИД РФ.
14:21 Желание Европы нанести стратегическое поражение России «уже проходили», такие планы были у Наполеона и Гитлера, заявил Лавров.
14:14 РФ была согласна на все просьбы Эрдогана по Черноморской инициативе, но Киев передумывал в последний момент — глава МИД РФ.
14:12 ❗️ Киев ударил по газоизмерительной станции в Судже и обвинил в этом РФ, хотя от этого зависит обеспечение энергией ряда стран Европы, заявил Лавров.
По его словам, объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины.
14:09 Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ.
14:08 Лавров: «мечтатели» из ЕС о двух миротворческих миссиях на Украине показывают свою полную политическую несостоятельность.
14:03 Российская делегация на встрече с США в Эр-Рияде попросила, чтобы в новой Черноморской инициативе «не было двусмысленностей», заявил Лавров.
14:01 США услышали сигнал РФ по гарантиям, понимают, что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак Киева — Лавров.
13:55 Москве будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил Лавров.
Он добавил, что ~Россия не может верить Киеву на слово.~
13:53 РФ выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, отметил глава МИД РФ.
13:50 ❗️ На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море — Лавров.
13:48 Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу сейчас докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, заявил Лавров.
13:40 Здравствуйте, дорогие читатели! Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью «Первому каналу», в котором рассказал о контактах России и США в Эр-Рияде. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.