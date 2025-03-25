Военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту Беларуси 25 марта

— Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся! — подчеркнул Вольфович.