Военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту Беларуси 25 марта

Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации президента Беларуси принесли клятву на верность народу и президенту 25 марта, информирует БелТА.
Торжественная церемония состоялась на площади Государственного флага. В ней приняли участие представители различных родов войск. Перед белорусским народом и Главнокомандующим военнослужащие поклялись о готовности надежно защитить суверенитет, территориальную целостность страны.
Текст клятвы произнес государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович:
— Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся! — подчеркнул Вольфович.
В ответ на клятву со стороны военнослужащих прозвучали троекратное «Клянемся!». Затем оркестр исполнил Государственный гимн Беларуси. Под его звуки произвели залпы артиллерийского салюта. Кроме того, перед президентом Беларуси торжественным маршем прошли военнослужащие роты почетного караула.
В завершение торжественной церемонии на площади Государственного флага прошла премьера военно-патриотической песни «Марш Главнокомандующего». Музыку к композиции написал Евгений Олейник, а слова — Юлия Быкова.
Кстати, здесь можно посмотреть полное видео с торжественной церемонии вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко.
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