Что известно о скандале с секретным чатом Белого дома по хуситам

Секретный чат и его участники
О существовании секретного чата и его участниках, а также о доступности секретов Пентагона из-за невнимательности ответственных лиц рассказал Джеффри Голдберг — главный редактор журнала The Atlantic. 24 марта он опубликовал материал о том, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по ошибке или недосмотру включил его в чат мессенджера Signal, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам.
Как рассказал Голдберг, в группе, которая называлась «Houthi PC small group» («Малая группа по хуситам»), было 18 участников. Среди них — Майк Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ли Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники из Совета национальной безопасности США, сообщил «Коммерсантъ».
Журналист описал несколько тем, обсуждавшихся в мессенджере. Он рассказал, что в одной из бесед вице-президент Вэнс выразил протест против решения Дональда Трампа о срочной атаке на хуситов и предлагал ее перенести. Другие участники группы его отговорили.
Голдберг даже предоставил читателям возможность ознакомиться с частью переписки членов команды Трампа, пишет РБК.
«Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы. Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц», — процитировал слова Вэнса журналист.
Далее Голдберг привел ответ министра обороны вице-президенту США: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] ЖАЛКО. Но Майк прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет».
Голдберг поделился, что ранее никогда не становился свидетелем такого нарушения секретности, поэтому решил написать об этом, чтобы разоблачить нарушения.
«Сотрудники Совета национальной безопасности регулярно используют Signal, в основном для назначения встреч и других логистических вопросов. Уж точно не для детального и крайне конфиденциального обсуждения предстоящих военных операций», — возмутился Голдберг.
После старта атак по хуситам журналист запросил в Совете национальной безопасности комментарии. Сотрудник организации подтвердил информацию о том, что чат подлинный, и добавил, что инициировано расследование, которое позволит установить, как Голдберг смог к нему подключиться.
Реакция на утечку
Как рассказал «Коммерсантъ», глава Пентагона Пит Хегсет поспешил опровергнуть информацию журналиста. Он заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере Signal.
Министр обороны назвал главреда журнала The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», сообщил телеканал CNN.
Два анонимных источника телеканала уточнили, что Дональд Трамп знаком с содержанием скандальной статьи Голдберга. Однако американский лидер во время брифинга заявил, что он ничего не знает о ситуации, и высказал свое презрительное отношение к главреду The Atlantic. «Нелюбовь» Трампа к Голдбергу связана с прошлыми публикациями автора: в 2020 году журналист обвинил Трампа в том, что он называет погибших на войне американских военных «неудачниками».
По данным источников CNN, Трамп пока поддерживает Майка Уолтца и не планирует снимать его с должности.
По информации РБК, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп «по-прежнему доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца».
На скандальную историю отреагировал глава департамента эффективности и миллиардер Илон Маск. Он написал комментарий в соцсети X, в котором отметил, что издание The Atlantic не пользуется популярностью читателей.
«Лучшее место, чтобы спрятать труп, — вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заходит», — цитирует РБК высказывание Маска.
Чем грозит скандал
Майк Уолтц, как создатель чата, мог нарушить закон о шпионаже, заявили эксперты журнала Голдберга The Atlantic.
Юристы объяснили, что приложение Signal не является подходящим для секретных переписок. Если бы участники чата потеряли телефоны, то информация стала бы доступной кому угодно. Риск для национальной безопасности является слишком высоким.
Источник издания сообщил, что в администрации Трампа многие считают, что увольнение Уолтца неизбежно.
«Половина из них говорят, что он никогда не “выживет”», — процитировало публикацию агентство «РИА Новости». Высокопоставленные чиновники из администрации Трампа считают, что Уолтцу следует самостоятельно подать в отставку, чтобы не подводить Трампа.
Заявление главреда The Atlantic
Джеффри Голдберг после заверения Пита Хегсета о том, что отправки сообщений о военных планах США в чат не было, выступил с опровержением.
Журналист дал интервью CNN, в котором рассказал, что министр обороны США Хегсет лично отправлял в чат информацию о планах военных действий.
«Он отправлял текстовые сообщения с планами атак: когда цели будут выбраны, как они будут выбраны, кто будет на цели, когда произойдет следующая серия атак», — передает РБК слова главреда американского журнала.
Голдберг обратил внимание на то, что намеренно не публиковал полученную о планах Пентагона информацию, потому что понимал, что это секретные данные, которые могут угрожать безопасности американских военных.
В Белом доме пока не комментировали заявления главного редактора The Atlantic.