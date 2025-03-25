Что известно о скандале с секретным чатом Белого дома по хуситам

Два анонимных источника телеканала уточнили, что Дональд Трамп знаком с содержанием скандальной статьи Голдберга. Однако американский лидер во время брифинга заявил, что он ничего не знает о ситуации, и высказал свое презрительное отношение к главреду The Atlantic. «Нелюбовь» Трампа к Голдбергу связана с прошлыми публикациями автора: в 2020 году журналист обвинил Трампа в том, что он называет погибших на войне американских военных «неудачниками».