Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Славянском районе

Как рассказал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале, по результатам прошлого года Славянский район вошел в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. В ходе поездки глава Кубани планирует встретиться с аграриями, осмотреть социальные объекты и обсудить с местными активистами пути оперативного решения проблем жителей.