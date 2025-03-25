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Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Славянском районе

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл с рабочим визитом в Славянский район.

Губернатор напомнил, что накануне представил президенту РФ доклад о двух ключевых отраслях экономики региона — сельском хозяйстве и промышленности, где муниципалитет играет значимую роль.

Как рассказал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале, по результатам прошлого года Славянский район вошел в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. В ходе поездки глава Кубани планирует встретиться с аграриями, осмотреть социальные объекты и обсудить с местными активистами пути оперативного решения проблем жителей.