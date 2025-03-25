«Будем штрафовать»: Максим Кудрявцев пообещал усилить контроль за транспортом с немытыми колёсами

«Необходимо возобновить рейды на стройплощадки и прилегающие территории с проверкой соблюдения санитарных норм», — дал поручение сегодня мэр на аппаратном совещании.
«С начала весеннего периода мы прикладываем большие усилия для того, чтобы привести город в нормативное состояние. В Новосибирске около 100 активных строительных площадок, но к сожалению, далеко не все застройщики сознательные. И зачастую мы видим ситуацию, когда многотонные грузовики оставляют на полотне огромный след грязи, который затем превращается в столб пыли. Главам районов и департаменту строительства — перейти в режим ежедневного мониторнига и при нарушениях применять меры административного воздействия. Будем штрафовать», — поручил мэр Максим Кудрявцев.
То же самое касается автомобилей, которые, не считаясь ни с кем, заезжают на газоны, разрушая их и оставляя следы грязи на дорогах. Как подчеркнул Максим Кудрявцев, массово это наблюдается у ледовой арены: «Поэтому давайте проводить разъяснительную работу, объяснять водителям, почему так делать нельзя, потому что в конечном итоге это та грязь, с которой мы боремся в городе. Ищите правовые механизмы, чтобы привести эту ситуацию в соответствие действующим нормативам».