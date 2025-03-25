«Будем штрафовать»: Максим Кудрявцев пообещал усилить контроль за транспортом с немытыми колёсами

То же самое касается автомобилей, которые, не считаясь ни с кем, заезжают на газоны, разрушая их и оставляя следы грязи на дорогах. Как подчеркнул Максим Кудрявцев, массово это наблюдается у ледовой арены: «Поэтому давайте проводить разъяснительную работу, объяснять водителям, почему так делать нельзя, потому что в конечном итоге это та грязь, с которой мы боремся в городе. Ищите правовые механизмы, чтобы привести эту ситуацию в соответствие действующим нормативам».