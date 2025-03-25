Госсекретарь Совбеза Вольфович сделал заявление о размещении российского комплекса «Орешник» в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 25 марта сделал заявление о размещении российского комплекса «Орешник» в Беларуси, пишет Sputnik.by.
Вольфович обратил внимание, что любое новое оружие ответственно и важно:
— Но самое важное: это оружие не для нападения — это оружие защиты, элемент стратегического сдерживания. Элемент, который должен внести свою лепту в то, чтобы остудить головы чумных политиков на Западе, — подчеркнул госсекретарь Совбеза.
Он акцентировал внимание на том, что мир и безопасность являются самым дорогим, чем сегодня гордится и дорожит Беларусь. Вольфович отметил, что за этими понятиями стоит труд президента, правительства, а также всего белорусского народа.
— Поэтому размещение российского ракетного комплекса на территории Беларуси будет сдерживающим фактором в развязывании какой-то агрессии, провокационных действий в отношении не только Беларуси, но и в целом Союзного государства, — пояснил Александр Вольфович.
Государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что это абсолютное правильное решение в отношении тех шагов, которые предпринимает сегодня Европа в адрес Союзного государства.
Ранее Вольфович сказал, что Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках.
Тем временем Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.