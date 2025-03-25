Politico: Уолтца могут уволить после утечки данных об ударах США по Йемену

В Белом доме шокированы утечкой информации об операции США против хуситов. В команде президента активно обсуждают будущее советника по нацбезопасности Майка Уолтца, из-за которого секретные данные об ударах по Йемену и стали общедоступными. Как сообщили источники Politico, советника Трампа могут уволить, а сам американский лидер уже обсуждал с ним случившееся. Сохранит ли должность советник президента США — в материале «Газеты.Ru».
Уолтц на волоске.
Скандал с добавлением в секретный чат главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга вынудил членов команды Трампа серьезно задуматься о будущем советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Именно он, по словам Голдберга, добавил его в чат, в котором обсуждали операцию американских военных против йеменских хуситов.
«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal. Нельзя допускать безрассудства на посту советника по национальной безопасности», — рассказал Politico один из чиновников.
По его словам, в Белом доме «были шокированы» случившимся. Двое других собеседников издания предложили отправить Уолтца в отставку, чтобы предотвратить развитие «плохой ситуации» для Дональда Трампа. Другой чиновник ~не стал скрывать эмоции и назвал Майка Уолтца «полным идиотом»~.
Окончательное решение о будущем советника пока не приняли, отметили авторы статьи. По их информации, Уолтц обсудил произошедшее с американским лидером. Трамп выслушал его, однако поспешных выводов делать не стал, предпочтя понаблюдать за дальнейшей реакцией на утечку данных. Несмотря на это, ~решение президент США может принять «в течение следующего дня или двух»~, подчеркнули собеседники Politico. Они не исключили, что Уолтц в итоге занимаемой должности лишится. Другие собеседники издания заверили, что Трамп не станет увольнять своего советника.
Европа почувствовала «презрение» США.
«Я просто ненавижу снова выручать Европу. И если есть вещи, которые мы можем сделать заранее, чтобы свести к минимуму риск для нефтяных объектов Саудовской Аравии, мы должны это сделать», — процитировали журналисты автора сообщения из чата, предположительно, вице-президента США Джей Ди Вэнса.
~ «Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому халявному нахлебнику. Очень жаль»~, — ответил ему, предположительно, глава минобороны США Пит Хегсет.
Как отметил в том же чате Майк Уолтц, США подсчитают расходы, связанные с ударами по хуситам, после чего «возложат их на европейцев» в соответствии с просьбой Трампа.
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт раскритиковал руководство администрации президента США.
«В удивительной истории о том, как группа Signal координирует авиаудары по Йемену, вице-президент Джей Ди Вэнс в очередной раз выступает как движимый глубоким антиевропейским негодованием», — написал он.
На фоне враждебной риторики европейские союзники теперь могут также задуматься о последствиях обмена секретной информацией с американцами, добавили авторы статьи.
Кто такой Майк Уолтц.
В ноябре 2024 года избранный президентом США Дональд Трамп выбрал Майка Уолтца советником по нацбезопасности в своей будущей администрации. Республиканец называл его «признанным на национальном уровне лидером в области нацбезопасности, автором бестселлеров и экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма».
Уолтц родился в Бойнтон-бич, штат Флорида. Вырос в Джексонвилле, мать воспитывала его одна. Прошел ~курс рейнджеров, служил в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке~. После перешел на государственную службу, работал в администрации Джорджа Буша — младшего, был советником вице-президента Дика Чейни по вопросам борьбы с терроризмом. После ушел в бизнес, предпринимательством занимался до 2020 года.
Сейчас Майк Уолтц координирует деятельность всех ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности. В феврале Трамп включил его в состав делегации, отправившейся в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией по конфликту на Украине.