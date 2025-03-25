Politico: Уолтца могут уволить после утечки данных об ударах США по Йемену

Окончательное решение о будущем советника пока не приняли, отметили авторы статьи. По их информации, Уолтц обсудил произошедшее с американским лидером. Трамп выслушал его, однако поспешных выводов делать не стал, предпочтя понаблюдать за дальнейшей реакцией на утечку данных. Несмотря на это, ~решение президент США может принять «в течение следующего дня или двух»~, подчеркнули собеседники Politico. Они не исключили, что Уолтц в итоге занимаемой должности лишится. Другие собеседники издания заверили, что Трамп не станет увольнять своего советника.