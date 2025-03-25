Лавров: подход Европы к Украине прямо противоречит позиции Трампа

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов говорил, что совместное заявление не было согласовано из-за позиции Киева. Американская сторона не подтверждала срыв публикации.