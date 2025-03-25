Беларусь обсудила с Россией добычу редкоземельных металлов

Отмечается, что в момент встречи обсуждались минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов Беларуси и России, а также технологии, используемое оборудование как для добычи, так и для переработки редкоземельных металлов. Кроме того, обсуждался потенциал извлечения редкоземельных металлов из отходов недропользования и промышленности, направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов.