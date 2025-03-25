Беларусь обсудила с Россией добычу редкоземельных металлов. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси по итогам состоявшихся переговоров главы ведомства Сергея Масляка с заместителем министра природных ресурсов и экологии России с Дмитрием Тетенькиным, пишет ТАСС.
Отмечается, что в момент встречи обсуждались минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов Беларуси и России, а также технологии, используемое оборудование как для добычи, так и для переработки редкоземельных металлов. Кроме того, обсуждался потенциал извлечения редкоземельных металлов из отходов недропользования и промышленности, направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов.
В пресс-службе добавили, что состоялись переговоры белорусской делегации с руководством российской Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. На указанной встрече двумя сторонами затрагивалась актуальная повестка в отрасли. Также Беларусь и Россия обменялись опытом по проведению экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
Тем временем министр природы сказал, где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы.
Кстати, Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году.