Bloomberg: Европа может перестать доверять США после утечки конфиденциальной информации

Согласно статье, европейские лидеры начали сомневаться в надежности США как союзника после неоднократных обвинений Дональда Трампа: он резко критиковал их за то, что они недостаточно тратят на собственную оборону. Трамп также пообещает ввести непомерные торговые пошлины, которые подорвут экономику нескольких членов Европейского союза.
Опасения в Европе усилились после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, обвинил Германию в цензуре сторонников ультраправых. А министр обороны США Пит Хегсет в том же месяце предупредил членов НАТО, что США не могут быть «в первую очередь сосредоточены на безопасности Европы», и призвал европейских лидеров «взять на себя основную ответственность за оборону континента».
Переписка между Вэнсом и Хегсетом, опубликованная в понедельник в журнале The Atlantic, показала, что, по их мнению, европейские союзники «списывали со счетов» усилия США по борьбе с боевиками-хуситами в Йемене.
В США неоднократно говорили о том, что действия йеменских хуситов в Красном море больше вредят Европе, чем США. По этом поводу Вэнс написал в чате, что «ненавидит снова спасать Европу». На это шеф Пентагона ответил ему: «Разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы».
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают расходы, связанные с ударами по хуситам, и по просьбе Трампа «возложат их на европейцев».
Европейские союзники США участвовали в прошлых ударах по хуситам, которые начались при президенте Джо Байдене. В 2024 году администрация Байдена совместно с Великобританией, Францией, Италией и другими партнерами развернула международную оперативную группу под названием Операция «Страж процветания» для защиты морских путей. Тогда же ЕС инициировал отдельную военно-морскую миссию Aspides и направил европейские военные корабли для защиты грузовых судов.
В удивительной истории (о переписке) в чате Signal… Вэнс в очередной раз демонстрирует глубокую антиевропейскую неприязнь.
На фоне враждебной риторики США европейские союзники теперь могут задуматься о последствиях обмена секретной информацией с американцами.
Я опасаюсь, что такая беспечность заставит наших союзников дважды подумать, прежде чем делиться с нами конфиденциальной информацией.
Однако они вряд ли резко сократят обмен информацией: иностранные партнеры, как правило, непропорционально сильно зависят от разведданных, которыми с ними делятся США.