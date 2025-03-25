Bloomberg: Европа может перестать доверять США после утечки конфиденциальной информации

Опасения в Европе усилились после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, обвинил Германию в цензуре сторонников ультраправых. А министр обороны США Пит Хегсет в том же месяце предупредил членов НАТО, что США не могут быть «в первую очередь сосредоточены на безопасности Европы», и призвал европейских лидеров «взять на себя основную ответственность за оборону континента».