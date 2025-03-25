Блок «Победа» предложил парламенту выплатить пенсионерам 3500 леев к Пасхе

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Утвердить законопроект о единовременной выплате пособия в 3500 леев пенсионерам и бенефециарам социальных выплат предложил молдавским парламентариям оппозиционный Блок «Победа».
Инициативу на брифинге озвучила депутат блока Регина Апостолова. По ее словам, получателями помощи могут стать порядка 600 тысяч человек. Пособие предлагается предоставить гражданам, чья ежемесячная пенсия или государственное социальное пособие на 1 апреля 2025 года составляет меньше шести тысяч леев: пенсии по случаю потери кормильца, за выслугу лет, а также для других категорий льготников.
Хочу подчеркнуть, что у правительства Молдовы есть средства для осуществления данной инициативы. Только в последнее время в виде кредитов наша страна получила из-за рубежа порядка двух миллиардов леев. Если правительство сократит неэффективные расходы ряда госучреждений, то смогут изыскать эти средства. Исполнение этого законопроекта будет возложено на правительство и на Национальную кассу соцстрахования, как это было всегда.
Апостолова призвала всех парламентариев поддержать эту инициативу, учитывая резкий рост цен и снижение покупательской способности населения.