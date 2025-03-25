Блок «Победа» предложил парламенту выплатить пенсионерам 3500 леев к Пасхе

Хочу подчеркнуть, что у правительства Молдовы есть средства для осуществления данной инициативы. Только в последнее время в виде кредитов наша страна получила из-за рубежа порядка двух миллиардов леев. Если правительство сократит неэффективные расходы ряда госучреждений, то смогут изыскать эти средства. Исполнение этого законопроекта будет возложено на правительство и на Национальную кассу соцстрахования, как это было всегда.