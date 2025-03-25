Сенатор заявил, что Россия и США не приняли заявление из-за Украины

Россия и США не приняли совместное заявление после 12-часовых переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов (в 2002—2005 годах — заместитель министра иностранных дел, в 2005—2022-м — постпред России при ЕС).