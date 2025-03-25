Латвия потратит 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью

Кроме того, в восточной части Видземе планируют построить склады инженерных ресурсов и продолжить закупку строительных материалов для противомобильных сооружений у местных предпринимателей. Отмечается, что план укрепления восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая предусматривает инвестирование 303 млн евро в укрепление границы в течение пяти лет.