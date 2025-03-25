Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия потратит 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия намерена потратить 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью, сообщает Baltnews.

В Минобороны Латвии заявили о планах закупить противомобильные заграждения, датчики, артиллерийские системы, средства разминирования. Также деньги пойдут на оказание поддержки Государственной пограничной охране.

Кроме того, в восточной части Видземе планируют построить склады инженерных ресурсов и продолжить закупку строительных материалов для противомобильных сооружений у местных предпринимателей. Отмечается, что план укрепления восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая предусматривает инвестирование 303 млн евро в укрепление границы в течение пяти лет.