Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии на седьмой срок

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. На прошедших в январе выборах он получил рекордные 86,82% голосов избирателей. Этот срок стал для Лукашенко седьмым. После инаугурации белорусский лидер назвал себя «счастливым президентом» и заявил, что полмира мечтает о «диктатуре», которая есть в Белоруссии.
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация прошла в Зале торжественных церемоний Дворца независимости в Минске, сообщает БелТА.
Положив правую руку на конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.
После этого позвучал государственный гимн, президент Белоруссии подписал акт о принесении присяги. Глава ЦИК республики Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
На инаугурацию были приглашены более тысячи человек. Россию на церемонии представлял посол в Белоруссии Борис Грызлов.
Обещания и пожелания.
После инаугурации Александр Лукашенко выступил с речью, в которой заявил, что Белоруссия создала суверенное государство и стране есть чем гордиться.
«Полмира мечтает о нашей диктатуре. Диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — добавил президент республики.
Лукашенко подчеркнул, что он «счастливый президент», так как рядом с ним находятся настоящие единомышленники, любящие свою родину. Он уточнил, что «ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей», как белорусы. Кроме этого, белорусский лидер пообещал, что никогда не предаст своих сторонников.
«Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди», — заявил президент Белоруссии.
При этом Лукашенко также подчеркнул, что натовские войска стоят на пороге Белоруссии, а Запад делает все, чтобы втянуть ее в конфликт.
«Наш долг, долг людей в погонах — крепить оборону страны, защищать родную землю от всяких посягательств», — заявил он.
Сигнал оппозиции.
Кроме этого, Лукашенко высказался по поводу санкций, отметив, что Минск не отступает и не прогибается, что «откровенно раздражает противников и врагов».
«Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперед, освоив новые компетенции», — отметил он.
По словам Лукашенко, приоритетами для страны на ближайшие пять лет станут крепкая экономика и инновационные проекты. Он подчеркнул, что у Белоруссии есть все, «чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку».
Отдельно президент республики обратился к белорусской оппозиции, заявив, что благодаря им, «продавшим родину за гранты, а точнее вопреки», страна стала сильнее.
«Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия не позволит превратить свободу слова в дубину для собственного разрушения, потому что видит, к чему это может привести.
Выборы в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал рекордные 86,82% голосов избирателей. На втором месте с 3,21% голосов оказался первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков. Третье занял депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич с результатом 2,02%.
Лукашенко в день проведения выборов отметил, что приемника пока не ищет.
«Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — заявил глава республики.
Для него нынешний срок стал седьмым, Лукашенко непрерывно управляет Белоруссией с 1994 года.