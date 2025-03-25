Минниханов: Мигранты важны для экономики, но их нужно адаптировать к России

«Четко понимаем, что без привлечения мигрантов, не можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей экономикой. Но здесь нужна система и механизмы, которые помогли бы им в адаптации и получении квалификации. Такие подходы реализованы в ОЭЗ “Алабуга” и КАМАЗе. Это целевые наборы, подбор персонала по подготовке рабочих. Нужно не просто взять мигранта на работу, но и заниматься его социализацией», — рассказал журналистам Минниханов.