Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.