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Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Источник: Reuters

«Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Республики Крым провела предварительное прослушивание одиннадцати конкурсных композиций из двадцати заявленных, которые отвечают установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста, чтобы обеспечить беспристрастность со стороны жюри.

Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.