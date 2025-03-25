В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии

Предположительно, подготовил несколько форм, в которые внес ложные данные о денежных пожертвованиях, сделанных физическими лицами в пользу конкурента на выборах, которые он подписал и представил в финансовое учреждение страны, а также в ЦИК Гагаузии как подлинные документы, подтверждающие источник происхождения денег. При данных обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах были зачислены финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около 20,5 тысячи долларов — ред.), которые впоследствии были использованы для закупки товаров, а также для уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией.