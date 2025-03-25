Папа Римский назначил нового апостольского нунция в Беларуси

Чеффалиа родился в Палермо в 1975 году. Был рукоположен в сан священника летом 2003 года. После окончания университета начал в 2006 году дипломатическую службу. Работал в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Таиланде, в Постоянной миссии СЕ в Страсбурге. До назначения в Минск трудился в Венесуэле. Новый нунций имеет степень доктора канонического права, кроме родного итальянского знает четыре языка — албанский, французский, английский и испанский.