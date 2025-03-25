Папа Римский назначил нового апостольского нунция в Беларуси

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси, им стал сицилиец Иньяцио Чеффалиа, сообщила во вторник пресс-служба Святого Престола.
Дипотношения Беларуси и Ватикана были установлены в 1992 году, тогда же была образована Нунциатура, монсеньор Чеффалиа стал девятым послом Ватикана в Минске.
«Папа назначил преподобного монсеньора Иньяцио Чеффалиа, советника нунциатуры, апостольским нунцием в Беларуси», — сказано в сообщении пресс-службы Ватикана.
С июня 2024 года должность диппредставителя Святого Престола в Минске была вакантной — в начале лета хорватский прелат Анте Йозич после окончания белорусской каденции покинул белорусскую столицу.
Чеффалиа родился в Палермо в 1975 году. Был рукоположен в сан священника летом 2003 года. После окончания университета начал в 2006 году дипломатическую службу. Работал в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Таиланде, в Постоянной миссии СЕ в Страсбурге. До назначения в Минск трудился в Венесуэле. Новый нунций имеет степень доктора канонического права, кроме родного итальянского знает четыре языка — албанский, французский, английский и испанский.