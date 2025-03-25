Лукашенко назвал новый исторический шанс Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась 25 марта 2025 года во Дворце Независимости, назвал исторический шанс Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что новый период президентских полномочий — всегда новые исторические условия, а также ожидания и задачи. Он уточнил, что приоритеты остаются неизменными: мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого.
Александр Лукашенко сказал, что знает о том, что рядом с ним находятся настоящие единомышленники — люди, которые убеждены в правильности того, что делают, искренне любящие страну, настоящие ее патриоты.
— Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что в ближайшие пять лет необходимо выбрать такую мощь, чтобы ее заряда хватило на долгую дистанцию. Он заметил, что «время выбрало нас именно для этого».
— Наша победа — это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства, обращаясь к белорусам, призвал их запомнить главное: они живут в своей стране, на своей земле. Он отметил, что никогда и нигде не следует никого бояться:
— Вы хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, и не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой. Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на инаугурации, что он — счастливый президент.
Кстати, Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре».
Кроме того, глава государства сказал, что будет сделано все обещанное в предвыборной программе.