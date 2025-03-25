Лукашенко назвал новый исторический шанс Беларуси

— Вы хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, и не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой. Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит, — заявил Александр Лукашенко.