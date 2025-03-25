Замглавы МИД Польши Шейна признался в алкоголизме и попросил прощения

«Да, это отвратительная вещь. Шейна постоянно был пьян, и большинство депутатов и сотрудников Парламентского клуба левых знали об этом. Однажды он не пришел на важные голосования, потому что не смог. Позже ему “запретили” появляться в СМИ. Я никогда не видел Шейну за рулем. Однажды мы ездили к нему в район. В условленное место его привез водитель парламентского клуба. Прежде чем сесть в мою машину, он на несколько минут исчез в туалете заправочной станции», — рассказала она.