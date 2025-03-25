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Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как «несущественный сбой», сообщает во вторник телеканал NBC.

Источник: AP 2024

«Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек», — сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала.

Глава государства также назвал произошедшее «единственным сбоем за два месяца», который «не оказал существенного влияния». По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате «никак не повлияло» на результат операции, а сами удары по Йемену были «абсолютно успешными».

Ранее Трамп заявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла» (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» проходила «увлекательная политическая дискуссия» с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.