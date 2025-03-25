Волгоградский губернатор встретился с главой топливной компании Росатома

Компания ТВЭЛ — производитель ядерного топлива. Холдинг входит в состав Топливного дивизиона Росатома. На сегодняшний день акционерное общество работает в десятке регионов страны. В их числе — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Удмуртия, Красноярский край, Владимирская, Иркутская, Новосибирская, Свердловская и Томская области.