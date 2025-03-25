Волгоградский губернатор встретился с главой топливной компании Росатома

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров и президент компании ТВЭЛ Наталья Никипелова обсудили аспекты сотрудничества 25 марта.
В ходе встречи шла речь о реализации на территории области инвестиционных проектов, которые будут направлены на повышение уровня технологического суверенитета России и обеспечение технологического лидерства страны, сообщает пресс-служба обладмина.
Компания ТВЭЛ — производитель ядерного топлива. Холдинг входит в состав Топливного дивизиона Росатома. На сегодняшний день акционерное общество работает в десятке регионов страны. В их числе — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Удмуртия, Красноярский край, Владимирская, Иркутская, Новосибирская, Свердловская и Томская области.
Судя по визиту президента компании в Волгоград, не исключено, что в сферу ее интересов войдет и волгоградский регион.
Накануне в областном центре побывал с визитом первый вице-премьер Денис Мантуров.