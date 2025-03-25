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В Молдове продолжается посвященная юбилею Победы акция «Сад памяти»

Участники акции «Сад памяти» заложили в Дондюшанах березовую рощу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Молдове полным ходом идет акция «Сад памяти», в нынешнем году она приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной.

В память о героях-красноармейцах активисты общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Российского центра науки и культуры высадили в парковой зоне у лицея имени Пушкина в Дондюшанах 20 саженцев березы.

Помимо волонтёров организации и сотрудников РЦНК в акции приняли участие представители районного совета Дондюшан и вице-примар города.

Ранее акция «Сад памяти» прошла и в Кишиневе. Цель эколого-патриотической акции — увековечить память каждого погибшего в войне, высадив 27 миллионов деревьев.

Ежегодно в акции участвует более 50 стран.