В Молдове продолжается посвященная юбилею Победы акция «Сад памяти»

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Молдове полным ходом идет акция «Сад памяти», в нынешнем году она приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной.
В память о героях-красноармейцах активисты общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Российского центра науки и культуры высадили в парковой зоне у лицея имени Пушкина в Дондюшанах 20 саженцев березы.
Помимо волонтёров организации и сотрудников РЦНК в акции приняли участие представители районного совета Дондюшан и вице-примар города.
Ранее акция «Сад памяти» прошла и в Кишиневе. Цель эколого-патриотической акции — увековечить память каждого погибшего в войне, высадив 27 миллионов деревьев.
Ежегодно в акции участвует более 50 стран.