Премьер Дании заявила о давлении США на Гренландию

«Я вынуждена отметить, что в этой ситуации на Гренландию и Данию оказывают неприемлемое давление. Мы будем этому противостоять», — приводит «Интерфакс» слова политика.
Высказывание Метте Фредериксен связано с предстоящим визитом на остров высокопоставленных гостей из США. В состав американской делегации войдут супруга вице-президента Уша Вэнс, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.
Датский премьер-министр ранее говорила о том, что со стороны Королевства приглашение представителям Вашингтона для визита в Гренландию не направлялось. Политик считает, что поездку американских гостей нельзя назвать частной, так как в состав делегации входят чиновники другого государства.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз назвал поездку Уолтца, Райта и Уши Вэнс ознакомительной. По его словам, американская делегация отправится в Гренландию, чтобы больше узнать про остров, о его культуре, истории и жителях.
Ранее против визита в Гренландию гостей из Белого дома высказался премьер-министр острова Муте Эгеде. По мнению политика, американская делегация приедет, чтобы напомнить гражданам Гренландии о стремлении США осуществлять контроль над островом.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна перейти под контроль США. Он допускал переход острова к Штатам в случае аннексии или волеизъявления народа.