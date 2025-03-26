СМИ: запрет на противопехотные мины ставит Британию в «невыгодное положение»

Как пишет центр, учитывая, что при президенте США Дональде Трампе разногласия в НАТО достигли апогея, а безопасность военной мощи США больше не гарантируется, способность Европы к самообороне может быть фатально подорвана. Современная война также продемонстрировала легкость, с которой можно устанавливать мины, используя беспилотники или ракеты. По мнению Policy Exchange, именно это позволило Украине «медленно сдавать позиции и привело к непропорционально большим потерям у атакующей стороны».