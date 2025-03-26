СМИ: запрет на противопехотные мины ставит Британию в «невыгодное положение»

Уоллес заявил, что в условиях роста военной мощи России и потенциального выхода США из НАТО эти соглашения должны быть пересмотрены, в противном случае «мы (Великобритания) должны выйти из них». По его словам, Оттавский договор (соглашение о запрете противопехотных мин, подписанное 133 странами. — Прим. ред.) не позволяет Великобритании и другим союзникам поставлять Украине «жизненно важные» боеприпасы, пишет The National.
Как пишет центр, учитывая, что при президенте США Дональде Трампе разногласия в НАТО достигли апогея, а безопасность военной мощи США больше не гарантируется, способность Европы к самообороне может быть фатально подорвана. Современная война также продемонстрировала легкость, с которой можно устанавливать мины, используя беспилотники или ракеты. По мнению Policy Exchange, именно это позволило Украине «медленно сдавать позиции и привело к непропорционально большим потерям у атакующей стороны».
Кассетные боеприпасы и наземные мины, которые могут оставаться на земле в течение многих лет после окончания боевых действий, являются высокоэффективным оборонительным оружием для сдерживания вторжения и изматывания сил противника. Именно поэтому в любой будущей войне с Россией это оружие будет «критически важным», отмечает британский центр.
Нынешние же соглашения ограничивают обороноспособность Европы и ставят Британию в невыгодное положение, поэтому британскому правительству следует «срочно создать правовую базу для выхода из договоров», что поможет ему «бороться и выиграть войну с Россией», делает вывод Policy Exchange.
Гендиректор Halo Trust, бывший генерал-майор Джеймс Коуэн, сказал, что было бы «вопиющим позором», если бы Великобритания вышла из (Оттавского) договора, приводит его слова The Sun. При этом он подчеркнул, что договор должен развиваться, чтобы оставаться «актуальным».
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что страна «по-прежнему привержена Оттавскому договору и Конвенции по кассетным боеприпасам, и мы ценим важную роль, которую играет каждый из этих договоров».