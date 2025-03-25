Глава Башкирии не видит причин для ограничения труда мигрантов

«Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жестко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции», — написал господин Хабиров по итогам совета региональных глав Приволжского федерального округа, прошедшего в Казани под руководством полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова. Тем не менее, добавил глава Башкирии, руководство готово пойти на ограничения в том случае, если мигранты не будут выполнять требований.