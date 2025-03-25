США договорились с Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переговоры РФ и США, которые прошли в понедельник в Эр-Рияде, были прежде всего посвящены вопросам безопасности судоходства в Черном море. По его словам, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.