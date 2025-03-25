Сенатор Чижов: заявление по итогам встречи РФ и США не приняли из-за Киева

«Если конфликта с Россией не будет, то в НАТО нет никакого смысла. Не будет смысла и в мировом долларовом обращении. Не будет смысла и союзах. Либеральная элита и сама по себе Европа так хорошо жила за счет всего этого. Она получает американские деньги на противостояние с Россией, закупает за эти деньги дешевые китайские товары и энергоресурсы. После распада Советского Союза на оборону перестали что-либо тратить, все шло на социальное развитие. Уровень жизни в Европе поддерживался именно благодаря тому, что была якобы угроза с востока и надо было расширяться на восток. Если всего этого не будет, то и денег тоже не будет», — уверен Дробницкий.