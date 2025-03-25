Банкноту в 80 рублей введут в Беларуси в честь юбилея Победы

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Два вида юбилейных монет и памятная банкнота будут выпущены в обращение 31 марта, сообщает Нацбанк Беларуси.
Номинал одной монеты (серебро) — 20 рублей, а другой (медно-никелевый сплав) — 1 рубль. Обе они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монеты отчеканены в Казахстане.
В Нацбанке напомнили, что все выпущенные в обращение монеты и банкноты — это законное платежное средство. Их обязаны принять по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Тем, кто хочет получить в коллекцию новую банкноту и монеты, нужно следить за объявлениями на сайте банковского регулятора в разделе «Банкноты и монеты». Там сообщат, когда новинки появятся в кассе Нацбанка.