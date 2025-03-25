Банкноту в 80 рублей введут в Беларуси в честь юбилея Победы

Номинал одной монеты (серебро) — 20 рублей, а другой (медно-никелевый сплав) — 1 рубль. Обе они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монеты отчеканены в Казахстане.

Выход в обращение памятной купюры также приурочен к 80-летию Победы. Ее номинал — 80 рублей. На одной из сторон купюры изображены: монумент Брестской крепости «Мужество» и скульптура «Родина-мать». На другой — рука матери, которая держи детскую руку, а также архитектурный комплекс «Ворота Минска» и цветок яблони.