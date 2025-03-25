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Банкноту в 80 рублей введут в Беларуси в честь юбилея Победы

Национальный банк решил ввести в обращение памятные монеты и купюру, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Национальный банк Беларуси

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Два вида юбилейных монет и памятная банкнота будут выпущены в обращение 31 марта, сообщает Нацбанк Беларуси.

Номинал одной монеты (серебро) — 20 рублей, а другой (медно-никелевый сплав) — 1 рубль. Обе они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монеты отчеканены в Казахстане.

Выход в обращение памятной купюры также приурочен к 80-летию Победы. Ее номинал — 80 рублей. На одной из сторон купюры изображены: монумент Брестской крепости «Мужество» и скульптура «Родина-мать». На другой — рука матери, которая держи детскую руку, а также архитектурный комплекс «Ворота Минска» и цветок яблони.

В Нацбанке напомнили, что все выпущенные в обращение монеты и банкноты — это законное платежное средство. Их обязаны принять по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Тем, кто хочет получить в коллекцию новую банкноту и монеты, нужно следить за объявлениями на сайте банковского регулятора в разделе «Банкноты и монеты». Там сообщат, когда новинки появятся в кассе Нацбанка.