CBC: в Канаде изучают способы участия в миротворческой миссии на Украине

Несколько недель назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать миротворческие силы в составе нескольких стран НАТО, включая Канаду, для отправки на Украину. В недавнем анализе, подготовленном для вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), старший научный сотрудник Бенджамин Дженсен написал, что, учитывая протяженность линии фронта в 2100 километров, численность миротворческих сил потенциально может быть огромной, говорится в статье.
Силы безопасности, необходимые для подлинной защиты мира в Украине, могут быть такими же большими, как вся армия Греции или Испании.
На его взгляд, миротворческая деятельность на Украине может затмить предыдущие миссии НАТО на Балканах как по своим масштабам, так и по сложности. Более того, эти силы должны не только выступать в качестве сдерживающего фактора, но и обладать боевыми возможностями для противодействия потенциальным атакам вдоль границы.
Хотя спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в минувшие выходные назвал миротворческий план Стармера «позой и позерством», а британские военные сочли его «политическим театром», Канада решила поддержать европейских союзников по НАТО. В начале марта, перед воскресными федеральными выборами в Канаде, министр национальной обороны Билл Блэр подтвердил, что Канада «готова и способна» предоставить войска в случае прекращения огня.
Я подчеркну, что мы не знаем, какими могут быть условия такого прекращения огня. Поэтому мы прорабатываем ряд предположений и разрабатываем планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Наша цель — предложить варианты лицам, принимающим решения.
Однако Канаде будет нелегко внести свой вклад. В стране проходят выборы, и новое правительство вскоре столкнется с неприглядной реальностью: канадских войск не так много, чтобы их можно было задействовать в другом месте. Военные пытаются пополнить свои ряды после пандемии COVID-19 и кризиса с сексуальными домогательствами, который затронул ряд старших командиров. Кроме того, командование армии, по словам Бойвина, перегружено обязательствами по созданию и руководству бригадой НАТО в Латвии.
Тем не менее Канада продолжает заниматься обучением украинских военнослужащих, и, возможно, это будет считаться ее вкладом в миротворческую миссию. По крайней мере это один из подходов, которые сейчас рассматривают, сказал Бойвин. Группа из 400 канадских военных в ходе операции «Объединитель» уже обучила около 32 000 украинских солдат по разным направлениям, включая танкистов и медиков.