CBC: в Канаде изучают способы участия в миротворческой миссии на Украине

Однако Канаде будет нелегко внести свой вклад. В стране проходят выборы, и новое правительство вскоре столкнется с неприглядной реальностью: канадских войск не так много, чтобы их можно было задействовать в другом месте. Военные пытаются пополнить свои ряды после пандемии COVID-19 и кризиса с сексуальными домогательствами, который затронул ряд старших командиров. Кроме того, командование армии, по словам Бойвина, перегружено обязательствами по созданию и руководству бригадой НАТО в Латвии.