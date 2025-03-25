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CBC: в Канаде изучают способы участия в миротворческой миссии на Украине

Идея создания миротворческих сил на Украине международным сообществом воспринимается скептически. Европе не удается сформировать миротворческий контингент, поэтому в Канаде предполагают, что из-за нехватки европейских войск ей придется внести свой вклад, передает CBC News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несколько недель назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать миротворческие силы в составе нескольких стран НАТО, включая Канаду, для отправки на Украину. В недавнем анализе, подготовленном для вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), старший научный сотрудник Бенджамин Дженсен написал, что, учитывая протяженность линии фронта в 2100 километров, численность миротворческих сил потенциально может быть огромной, говорится в статье.

Силы безопасности, необходимые для подлинной защиты мира в Украине, могут быть такими же большими, как вся армия Греции или Испании.

Бенджамин Дженсен
старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований

На его взгляд, миротворческая деятельность на Украине может затмить предыдущие миссии НАТО на Балканах как по своим масштабам, так и по сложности. Более того, эти силы должны не только выступать в качестве сдерживающего фактора, но и обладать боевыми возможностями для противодействия потенциальным атакам вдоль границы.

Хотя спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в минувшие выходные назвал миротворческий план Стармера «позой и позерством», а британские военные сочли его «политическим театром», Канада решила поддержать европейских союзников по НАТО. В начале марта, перед воскресными федеральными выборами в Канаде, министр национальной обороны Билл Блэр подтвердил, что Канада «готова и способна» предоставить войска в случае прекращения огня.

Я подчеркну, что мы не знаем, какими могут быть условия такого прекращения огня. Поэтому мы прорабатываем ряд предположений и разрабатываем планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Наша цель — предложить варианты лицам, принимающим решения.

Стив Бойвин
канадский генерал-лейтенант

Однако Канаде будет нелегко внести свой вклад. В стране проходят выборы, и новое правительство вскоре столкнется с неприглядной реальностью: канадских войск не так много, чтобы их можно было задействовать в другом месте. Военные пытаются пополнить свои ряды после пандемии COVID-19 и кризиса с сексуальными домогательствами, который затронул ряд старших командиров. Кроме того, командование армии, по словам Бойвина, перегружено обязательствами по созданию и руководству бригадой НАТО в Латвии.

Тем не менее Канада продолжает заниматься обучением украинских военнослужащих, и, возможно, это будет считаться ее вкладом в миротворческую миссию. По крайней мере это один из подходов, которые сейчас рассматривают, сказал Бойвин. Группа из 400 канадских военных в ходе операции «Объединитель» уже обучила около 32 000 украинских солдат по разным направлениям, включая танкистов и медиков.