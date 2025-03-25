О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное

США договорились с Россией
- Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов, находящихся в акватории Черного моря.
- Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.
- Разработать механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины.
- Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.
- Восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции.
- США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
США договорились с Украиной
- Содействовать обмену военнопленных и возвращению насильственно перемещенных детей.
- Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
Обеспечить безопасное судоходство
- Разработать соглашение президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
- Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.
- США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.