О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное

Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде 24—25 марта . Главными темами стали безопасность коммерческого судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине. О чем еще договорились стороны — в подборке «Ъ».