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О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное

Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде 24—25 марта. Главными темами стали безопасность коммерческого судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине. О чем еще договорились стороны — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

США договорились с Россией

  • Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов, находящихся в акватории Черного моря.
  • Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.
  • Разработать механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  • Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.
  • Восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции.
  • США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

США договорились с Украиной

  • Содействовать обмену военнопленных и возвращению насильственно перемещенных детей.
  • Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Обеспечить безопасное судоходство

  • Разработать соглашение президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  • Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.
  • США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.