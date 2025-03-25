Иглинские предприниматели встретились с правительством Башкирии.

Так, один из местных производителей малых архитектурных форм заметил, что при благоустройстве обычно используются МАФ производства соседних регионов, а башкирская продукция не задействуется. Другой — владелец крупного фермерского хозяйства, не может арендовать земли под пастбища, потому что земли сельхозназначения распределяются площадью не более 2 га. Также на встрече предложили законодательно регламентировать работу управляющих компаний коттеджных посёлков или других комплексов ИЖС. Ещё один малый бизнес, занимающийся утилизацией пенопласта и пенополистирола, столкнулся со сложностями при оформлении документации.