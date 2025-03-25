Белый дом: США и Россия разработают меры по запрету ударов ВСУ по энергетике

«Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку. Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки», — заявил Лавров.