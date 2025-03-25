Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море

Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
«Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде… Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря Киев будет считать нарушением договоренности и «будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины» «В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту», — написал Умеров.
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