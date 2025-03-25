Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море

Он отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря Киев будет считать нарушением договоренности и «будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины» «В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту», — написал Умеров.