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Последние зарубежные новости за 25 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Fox узнал планах Уолтца обсудить с Москвой договоренности по Черному морю

Источник: AP 2024

Уолтц обсудит с российской стороной прекращение огня в Черном море. Накануне в Эр-Рияде прошла 12-часовая экспертная встреча России и США.

Bloomberg: переписка чиновников США показала их презрение к Европе

Обнародованные сообщения высокопоставленных чиновников США раскрыли их отношение к союзникам и планы ударов по хуситам. Вице-президент Вэнс сомневался в военной поддержке Европы, а министр обороны Хегсет заявил, что США не могут быть сосредоточены на ее безопасности.

WSJ узнала о планах Boeing отозвать признание вины по делу 737 MAX

Источник: AP 2024

Boeing планирует отозвать признание вины по делу о крушениях 737 MAX, рассчитывая на более мягкое соглашение с Минюстом при администрации Трампа. Судья должен рассмотреть изменения до 11 апреля. Родственники жертв требуют привлечь компанию к ответственности.

FT: Израиль разрабатывает план длительной оккупации сектора Газа

Источник: AP 2024

Израильские власти разрабатывают план окончательной ликвидации ХАМАС и «длительной оккупации» Газы. Идея получила поддержку после смены власти в США. По мнению экспертов, неясно, сможет ли ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев достичь своей цели, учитывая истощение вооруженных сил страны.

Bloomberg сообщил о новом оружии Трампа в торговой войне

Трамп анонсировал введение 25%-ных пошлин на торговлю с США, которые закупают венесуэльскую нефть и газ. Этот шаг направлен на давление на Венесуэлу из-за обвинений в отправке преступников в США.