Последние зарубежные новости за 25 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Fox узнал планах Уолтца обсудить с Москвой договоренности по Черному морю
Уолтц обсудит с российской стороной прекращение огня в Черном море. Накануне в Эр-Рияде прошла 12-часовая экспертная встреча России и США.
Bloomberg: переписка чиновников США показала их презрение к Европе
Обнародованные сообщения высокопоставленных чиновников США раскрыли их отношение к союзникам и планы ударов по хуситам. Вице-президент Вэнс сомневался в военной поддержке Европы, а министр обороны Хегсет заявил, что США не могут быть сосредоточены на ее безопасности.
WSJ узнала о планах Boeing отозвать признание вины по делу 737 MAX
FT: Израиль разрабатывает план длительной оккупации сектора Газа
Израильские власти разрабатывают план окончательной ликвидации ХАМАС и «длительной оккупации» Газы. Идея получила поддержку после смены власти в США. По мнению экспертов, неясно, сможет ли ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев достичь своей цели, учитывая истощение вооруженных сил страны.
Bloomberg сообщил о новом оружии Трампа в торговой войне
Трамп анонсировал введение 25%-ных пошлин на торговлю с США, которые закупают венесуэльскую нефть и газ. Этот шаг направлен на давление на Венесуэлу из-за обвинений в отправке преступников в США.