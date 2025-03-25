Последние зарубежные новости за 25 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Обнародованные сообщения высокопоставленных чиновников США раскрыли их отношение к союзникам и планы ударов по хуситам. Вице-президент Вэнс сомневался в военной поддержке Европы, а министр обороны Хегсет заявил, что США не могут быть сосредоточены на ее безопасности.