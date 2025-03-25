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Лукашенко выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси

Лукашенко сказал, что у Беларуси много союзников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации 25 марта 2025 года во Дворце Независимости выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

Лукашенко заметил: когда речь идет про справедливость и правду, совсем неважно, какого размера страна на карте мира. Он подчеркнул, что голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. Глава государства напомнил, что за годы своей независимости страна стала участником большой политики.

— И я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории, — заявил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, расслабляться никак нельзя. Он акцентировал внимание на том, что сильная, процветающая, заметная и активная на внешнем контуре страна «нужна только нам». Он заявил, что у Беларуси много друзей и союзников:

— Братская Россия, Великий Китай, партнеры Содружества Независимых Государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы — нация, достойная уважения! — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном.

Тем временем Лукашенко сказал на инаугурации, что он — счастливый президент.

Кроме того, глава государства на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.

А еще Лукашенко объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города.