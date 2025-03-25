Лукашенко выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации 25 марта 2025 года во Дворце Независимости выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко заметил: когда речь идет про справедливость и правду, совсем неважно, какого размера страна на карте мира. Он подчеркнул, что голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. Глава государства напомнил, что за годы своей независимости страна стала участником большой политики.
— И я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории, — заявил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, расслабляться никак нельзя. Он акцентировал внимание на том, что сильная, процветающая, заметная и активная на внешнем контуре страна «нужна только нам». Он заявил, что у Беларуси много друзей и союзников:
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном.
Тем временем Лукашенко сказал на инаугурации, что он — счастливый президент.
Кроме того, глава государства на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.
А еще Лукашенко объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города.