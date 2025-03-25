Кремль: соглашение по Черному морю вступит в силу лишь после снятия ряда санкций

В Кремле заявили, что договоренность России и США о возобновлении Черноморской зерновой инициативы вступит в силу только после снятия санкционных ограничений в отношении Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.