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Кремль: соглашение по Черному морю вступит в силу лишь после снятия ряда санкций

В Кремле заявили, что договоренность России и США о возобновлении Черноморской зерновой инициативы вступит в силу только после снятия санкционных ограничений в отношении Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Источник: AP 2024

«В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

В заявлении при этом подчеркивается, что договоренности вступят в силу только при выполнении ряда условий. Среди них:

  • снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
  • снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
  • снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
  • снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
  • снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.