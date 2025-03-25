Разведка США назвала итог конфликта на Украине

Ранее разведка США пришла к выводу, что Россия владеет инициативой в украинском конфликте и приближается к достижению выгодных для себя условий урегулирования кризиса. При этом в документе отмечается, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность, что делает ее опасным конкурентом для Вашингтона.