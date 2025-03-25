Минниханов рассказал о необходимости мигрантов Татарстану

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что без привлечения мигрантов республике не справиться с экономическими задачами. На заседании в Казани он подчеркнул, что предприятия региона уже наработали успешный опыт адаптации иностранных работников.
«КАМАЗ» и ОЭЗ «Алабуга» показывают, как нужно работать с мигрантами — от обучения до социализации", — отметил Минниханов.
По его словам, Татарстан активно сотрудничает с руководством дружественных стран по вопросам трудовой миграции.
Данные полпреда президента в ПФО Игоря Комарова впечатляют: только в 2024 году в ПФО зарегистрировали более 1,5 млн иностранцев. Татарстан остается одним из самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов, большинство из которых приезжают из Средней Азии.