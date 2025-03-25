Минниханов рассказал о необходимости мигрантов Татарстану

Данные полпреда президента в ПФО Игоря Комарова впечатляют: только в 2024 году в ПФО зарегистрировали более 1,5 млн иностранцев. Татарстан остается одним из самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов, большинство из которых приезжают из Средней Азии.