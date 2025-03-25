Заседание Гордумы Нижнего Новгорода состоится 26 марта

Очередное заседание Городской Думы Нижнего Новгорода под председательством исполняющего полномочия председателя Евгения Костина состоится 26 марта в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Повестка включает 19 вопросов. Депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» 44 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе.
Помимо этого, депутатам предстоит рассмотреть корректировку городского бюджета и актуализацию ряда муниципальных нарративных актов в сфере благоустройства, градостроительной деятельности, организации льготного питания школьников и обеспечения служебным жильем, а также вопросы смены собственности на объекты недвижимости, в том числе передачу из региональной в муниципальную собственность 44 квартир для детей-сирот.