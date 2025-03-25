Заседание Гордумы Нижнего Новгорода состоится 26 марта

Помимо этого, депутатам предстоит рассмотреть корректировку городского бюджета и актуализацию ряда муниципальных нарративных актов в сфере благоустройства, градостроительной деятельности, организации льготного питания школьников и обеспечения служебным жильем, а также вопросы смены собственности на объекты недвижимости, в том числе передачу из региональной в муниципальную собственность 44 квартир для детей-сирот.