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Заседание Гордумы Нижнего Новгорода состоится 26 марта

Повестка включает 19 вопросов.

Источник: Время

Очередное заседание Городской Думы Нижнего Новгорода под председательством исполняющего полномочия председателя Евгения Костина состоится 26 марта в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Повестка включает 19 вопросов. Депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» 44 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе.

Помимо этого, депутатам предстоит рассмотреть корректировку городского бюджета и актуализацию ряда муниципальных нарративных актов в сфере благоустройства, градостроительной деятельности, организации льготного питания школьников и обеспечения служебным жильем, а также вопросы смены собственности на объекты недвижимости, в том числе передачу из региональной в муниципальную собственность 44 квартир для детей-сирот.