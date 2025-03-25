Шольц получил увольнительную грамоту

Штайнмайер отметил, что в ходе правления уходящего кабмина мир сильно изменился, а Германии пришлось преодолевать ряд кризисов, среди которых он упомянул и начало конфликта на Украине. Также он раскритиковал новую администрацию президента США, обвинив их в попытке подрыва либеральной демократии. Президент поблагодарил министров и канцлера за проделанную работу, однако, в то же время, напомнил о распаде кабмина с момента ухода из него представителей свободных демократов (СвДП), после чего вручил им грамоты.