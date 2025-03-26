Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани

Президент РФ Владимир Путин наградил токаря из Татарстана Вадима Гисматулина медалью ордена За заслуги перед Отечеством второй степени. Такой госнаграды татарстанец был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.