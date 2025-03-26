Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени токаря сервисного локомотивного депо “Бугульма” Куйбышевского управления сервиса общества с ограниченной ответственностью “СТМ-Сервис” Республики Татарстан Гисматулина Вадима Равильевича», — говорится в документе.
Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженного врача Российской Федерации» заместителю главврача по акушерству и гинекологии казанской больницы № 7 им. М. Н. Садыкова Татьяне Шигабутдиновой.