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Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани

Президент РФ Владимир Путин наградил токаря из Татарстана Вадима Гисматулина медалью ордена За заслуги перед Отечеством второй степени. Такой госнаграды татарстанец был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Источник: ИА Татар-информ

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени токаря сервисного локомотивного депо “Бугульма” Куйбышевского управления сервиса общества с ограниченной ответственностью “СТМ-Сервис” Республики Татарстан Гисматулина Вадима Равильевича», — говорится в документе.

Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженного врача Российской Федерации» заместителю главврача по акушерству и гинекологии казанской больницы № 7 им. М. Н. Садыкова Татьяне Шигабутдиновой.