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МИД назвал ЗАЭС объектом России и исключил совместное использование

Все сотрудники Запорожской АЭС — граждане России, ее передача Украине или другим странам невозможна, заявили в МИДе. Ранее Трамп предложил Киеву помощь в управлении электростанциями. По словам Зеленского, речь шла только о ЗАЭС.

Источник: РИА "Новости"

В мире нет прецедентов совместной эксплуатации атомных электростанций, Запорожская АЭС является ядерным объектом России, заявил российский МИД, комментируя сообщения о возможном совместном контроле над ней вместе с Украиной и США.

«5 октября 2022 года был подписан указ президента Российской Федерации № 711 “Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области”, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт», — подчеркнули в ведомстве.

МИД указал, что передача ЗАЭС Украине или еще какой-либо стране невозможна. Все сотрудники станции являются гражданами России.

«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством», — отметили в министерстве.

19 марта Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, речь шла только о Запорожской АЭС. Reuters писало, что республиканец намерен обсудить контроль над ней с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнял CNN, этот вопрос может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.