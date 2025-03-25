МИД назвал ЗАЭС объектом России и исключил совместное использование

19 марта Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, речь шла только о Запорожской АЭС. Reuters писало, что республиканец намерен обсудить контроль над ней с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнял CNN, этот вопрос может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.