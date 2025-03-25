МИД назвал ЗАЭС объектом России и исключил совместное использование

В мире нет прецедентов совместной эксплуатации атомных электростанций, Запорожская АЭС является ядерным объектом России, заявил российский МИД, комментируя сообщения о возможном совместном контроле над ней вместе с Украиной и США.
«5 октября 2022 года был подписан указ президента Российской Федерации № 711 “Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области”, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт», — подчеркнули в ведомстве.
МИД указал, что передача ЗАЭС Украине или еще какой-либо стране невозможна. Все сотрудники станции являются гражданами России.
«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством», — отметили в министерстве.
19 марта Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, речь шла только о Запорожской АЭС. Reuters писало, что республиканец намерен обсудить контроль над ней с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнял CNN, этот вопрос может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.